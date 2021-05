Hombre fue hallado muerto al interior de un motel: habría consumido drogas con su hija antes de morir Un extraño suceso ocurrió en Argentina, tras encontrar el cuerpo de un hombre muerto dentro de un motel. Se llevaron detenida a su hija.

Un insólito hecho se registró en la localidad de Salta en Argentina. Y es que según reportan los medios trasandinos, se encontró el cuerpo de un hombre muerto al interior de un motel, en la Villa María Ester. Sin embargo, el shock mayor llegó luego que se revelara que al parecer, este sujeto de 61 años se habría drogado y tenido relaciones sexuales con su hija antes de morir.

Según reporta el medio El Tribuno, el hecho fue descubierto luego de que una mujer de 32 años fuera vista a las afuera del motel. Quien trataba de irse del lugar en la moto de este hombre. Ante los llamados de la portería a la habitación, descubrieron que este señor estaba muerto en el interior.

Luego de que llegara la policía, esta mujer habría confesado que se trataba de su padre, con quien había consumido pasta base y otras drogas. Además, explicó que sufrió una descompensación mientras estaban teniendo relaciones sexuales. Según detalles exclusivos, este sujeto padecía de diabetes, obesidad y también una insuficiencia cardíaca.

Tal como indica este medio, los oficiales se llevaron detenida la mujer. Sin embargo, la justicia argentina estaría dirigiendo la investigación a un caso de abuso de larga data. Esto a raíz de la posición de vulnerabilidad de la mujer por su adicción a la drogas.

De hecho, al parecer sería el padre de esta joven era quien le compraba y entregaba dinero para las sustancias. Quien luego de consumir los estupefacientes y bajo el efecto de las drogas, accedía a tener relaciones con su papá.

Insólita muerte al interior del Motel

Quien también habló al respecto de este insólito hecho, fue el hijo del hombre hallado al interior del motel. Y en conversación con el portal Que Pasa Salta, confesó que dudaba de cómo se planteó la historia.

«Es muy shockeados. No podemos creer lo que pasó. Quiero aclarar que no fue un abuso. No creo que mi papá haya sido tan boludo de hacer eso con su propia hija. Nunca pasó nada en mi casa. Ella era la reina de la casa. La única mujer. Andaban de acá para allá pero jamás hubo nada», señaló.

Además, aclaró sobre las sospechas de si su hermana podría ser la autora de la muerte: «por un lado sí y por otro lado no. Por un lado si, por haberlo sacado de mi casa y por otro lado no lo puedo decir, no sé si será verdad lo que se dice en los medios que hubo violación, o que tuvieron relaciones. Como te digo, eso no lo sé. No nos imaginamos enterarnos de esta manera que haya pasado, como pasó, fue shockeante para todos. Mi mamá está completamente destruida. Mis hermanos completamente destruidos. Es algo que nos duele muchísimo», concluyó.