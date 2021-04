Wilma González respondió sin filtro a usuario que la acusó de irse al chancho con el bótox Tras compartir unas osadas postales en ropa interior, Wilma González recibió un desubicado comentario que no dudó en contestar con todo.

Aunque lleva tiempo alejada de la televisión, Wilma González aún se mantiene en contacto con sus seguidores en Instagram, donde suele sacar suspiros con picaronas fotitos y encantar con los radicales cambios de look que ha intentado durante esta cuarentena, llenándose de aplausos.

Es en este contexto que la española dejó con la boca abierta a varios de sus fanáticos, luego de que compartiera unas osadas postales posando en lencería rosa pastel, esto tras asociarse con un emprendimiento che para promocionar sus prendas.

«Amo la lencería… de hecho invierto más en estas prendas que en ropa para salir» comenzó escribiendo Wilma González para acompañar las fotitos.

Siguiendo por esta línea agregó: «Es una especie de fetichismo que tengo desde siempre, si en una tienda, por ejemplo, veo encajes, porta ligas, conjuntos como el que llevo o un pantalón y solo puedo comprar una cosa, me decido por la ropa interior sin dudarlo».

Wilma González recibió más de nueve mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, incluido su pololo, Nicolás Seguel, quien le escribió un coqueto mensaje.

«Sé que es tu fetichismo y me encanta disfrutar de ello. Te amo mi vida! Y uff que disfruto tomarte fotos!!!! Que venga más y más, yo feliz!! Te amo!!!!!» escribió el chiquillo en la publicación.

No podían faltar los desubicados

A pesar de que la mayoría de sus seguidores le dejó mensajes llenándola de piropos, no podían faltar los que les gusta criticar todo y dejar pesados comentarios sobre su físico, pero hubo uno en particular que Wilma no dejó pasar.

«Es verdad que con tanto bótox se empiezan a parecer entre todas jajaja’, escribió un seguidor, etiquetando a Gala Caldirola y a Oriana Marzoli. ‘Son iguales las tres jajaja» escribió un usuario.

Frente a esto, Wilma González no dudó en responder sin filtro: «Las mujeres de tus sueños jajaja. Lo que nunca podrás tener, mientras tanto, habla gilipolleces».