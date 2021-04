«Me vomitó»: Julio César Rodríguez recordó su peor cita romántica "No voy a decir quién porque es conocida", dijo Julio César al contar la tragicómica noche romántica que tuvo con una chiquilla.

Esta mañana Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en el matinal ‘Contigo en la Mañana’, estaban hablando sobre cómo debe ser la cita perfecta.

Durante el relato el chiquillo recordó su peor cita romántica que vivió con una mujer que al parecer es reconocida en el medio.

«A mí me gustaba mucho una niña, no voy a decir porque es conocida, pero me gustaba mucho. Y salimos y yo dije ‘ya estamos listos», comenzó diciendo JC en declaraciones recogidas por Página 7.

Mientras corría la noche, Julito cuenta que «ella como que empezó en un momento sentirse más empoderada y la agarró con un tequila».

Al salir del lugar, y mientras iban en el auto hacia la casa del animador «yo la vi que ya estaba media mareada y me vomitó a mí», provocando las risas de Álvarez.

«Me dijo ‘me siento muy mal’. Igual fuimos a mi casa a tomar tecito y a cambiarme de ropa y todo, ella se sintió mal un mes», finalizó el relato JC.

Al ser consultada por la Monse si es que si le gustaba a la chiquilla, Julio César atinó a decir que «yo creo que no, por algo se curó».

«Yo creo que me encontró feo y me vomitó, me quiso decir algo subliminalmente: ‘tú eres wacala’», causando risotadas en el estudio y de la periodista.

Luego de eso Julio cuenta que «después fuimos súper amigos. Nos acordábamos de esto y nos matábamos de la risa y, ella la que siempre contaba la historia y todos se reían»,

Volviendo al tema, JC revela que «había puesto todas las fichas ahí, había dejado otras citas de lado. Estaba súper choreado. Maldito tequila, por eso el tequila es criminal».

«Tenía mi zunga de leopardo, estaba estrenando una de elefantita. Las guardé», dijo resignado el animador del matinal.