Un chascarro real: detienen a mujer que protestó en topless en pleno funeral del Príncipe Felipe

Tremendo chascarro se vivió a las afueras del funeral del Príncipe Felipe de Edimburgo. Y es que mientras se estaba llevando a la cabo la ceremonia, una chiquilla no encontró nada mejor que protestar en topless frente al Castillo de Windsor.

Según la información de Radio ADN, la insólita manifestación ocurrió el pasado sábado, mientras se realizaba el funeral del fallecido Príncipe Felipe al interior del castillo. Y tal como relataron los testigos británicos, una mujer apareció de la nada corriendo en topless frente a la estatua de la Reina Victoria, luego de que finalizara un minuto de silencio en honor al difunto.

Sin embargo, la noticia no termina ahí. Sino que además de correr mostrando su delantera, esta chiquilla pasó gritando a viva voz «¡Salven al planeta!». Dejando aún más atónitos a los fanáticos y fieles de la corona que asistieron a la despedida del príncipe.

Tras esta particular protesta, la mujer no logró escaparse y fue detenida por las autoridades de Inglaterra. Quienes también persiguieron a la mujer para devolverle su ropa.

