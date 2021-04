Rodrigo Gallina estrenó nuevo look: «Dicen que me parezco a Freddie Mercury» En una reciente entrevista, Rodrigo Gallina se refirió a su vida durante la cuarentena e incluso al nuevo look que estrenó hace un tiempo.

A raíz de la pandemia son varios los que han intentado aprender cosas nuevas o dedicarse a otros ámbitos. Tal es el caso de Rodrigo ‘Gallina’ Avilés, quien decidió volver a estudiar, así que se matriculó en Análisis de Sistema, tomando como inspiración a su padre que es ingeniero. Según contó a Las Últimas Noticias, el ex chico ‘Yingo’ dejó el departamento que compartía con su polola Karina León a inicios de la pandemia, por lo que cada uno debió volver a vivir a las casas de sus padres. Es en este contexto que Rodrigo Gallina contó que: «Al escuchar todos los días lo que hacía, me fui impregnando. Yo cacho de computación gracias a mi papá, pero escuchándolo le agarré más el gusto y le dije: ‘oye y si aprovecho este tiempo y me pongo a estudiar en cuarentena’. Él me respondió: ‘yo te apoyo'». Así que el chiquillo decidió buscar una carrera que le gustara y terminó matriculándose en el instituto Iacc. «Estoy en la modalidad de estudio continuo, entonces primero son dos años de análisis de sistemas; después dos años de ingeniería en informática; y al final un año de ciberseguridad». «(Mi papá) ha sido mi ayudante y profe, porque él también hizo clases. Pero él no me hace las cosas, yo las hago y le agradezco que sea así, porque tengo que aprender» aseguró Rodrigo Gallina en entrevista con el medio. Su nuevo cambio de look Pero por estos días el también influencer volvió a vivir junto a su polola, así que aprovechó de estrenar un nuevo look que para él es cábala. Pues según él, dejarse el bigote le dará toda la suerte para aprobar todos sus ramos y así poder titularse. «La Karina (su polola) lo aprobó, dice que me veo más maduro. Es a la única que le gusta. Todos dicen que me parezco a Freddie Mercury. Yo creo que lo mismo, pero de lejos, como a tres kilómetros» comentó en tono de broma Rodrigo Gallina. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo Avilés 😋 (@rodrigogallina)