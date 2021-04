El tenso encuentro entre Monserrat Álvarez y JC Rodríguez: «No me ridiculices, Julio César» Durante el matinal de CHV, 'Contigo en la Mañana', se vivió un duro encontrón entre los animadores Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

Durante esta semana, todos sabemos que el debate por el tercer retiro se ha vuelto pauta permanente dentro de los espacios de conversación. Temática que tampoco fue dejada de lado por el matinal de Chilevisión, ‘Contigo en la Mañana’. De hecho, fue en este mismo contexto de discusión que se vivió un tenso encuentro entre los animadores del programa, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

Según la información que recoge La Cuarta, todo comenzó así. Los diputados Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Paulina Núñez (Renovación Nacional) fueron los invitados de la jornada. Quienes se encontraban debatiendo con respecto al tercer retiro y la dificultad que ha tenido el Gobierno y el Congreso para llegar a acuerdo.

Y fue dentro de este contexto que Monserrat Álvarez se vio enfrentada a su compañero animador.

«El problema está en la Moneda, no en el Congreso», fueron las palabras que dijo Vidal durante la conversación. A lo que Julio César intervino para hacer una reflexión. «Ha sido derrota tras derrota tratar de ponerse de acuerdo. Llevamos un año y un mes, tratando de ponernos de acuerdo en cosas esenciales y nos ha faltado…».

Fue aquí, cuando la animadora interrumpió el debate. «¿Puedo decir una cosa? No hay que satanizar la política. La política es negociación. El Congreso está compuesto por gente que eligió la gente. De derecha, de izquierda, que piensan muy distinto. Yo creo, que finalmente todos queremos acuerdo. Pero hay una cosa muy particular que se está viviendo. Parece ser que la política, en el Congreso, está logrando acuerdo que topan con el Ejecutivo, con el Presidente de la República», dijo Monserrat.

El encontrón entre Monserrat Álvarez y Julio César

Las palabras de Álvarez no se detuvieron ahí, sino que siguió: «Es lo mismo que pasó con el acuerdo por la nueva Constitución. Los parlamentarios tuvieron que decir ‘ya, nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo’. Presionaron los parlamentarios, presionó el pueblo y el gobierno tuvo que facilitar esa conversación. Encontremos que ganen mucho o ganen poco, finalmente…».

Hasta ahí no más alcanzó a hablar la animadora, ya que Julio César la interrumpió diciendo: «este es el triunfo de la política».

Comentario que al parecer, no le cayó nada de bien a Monserrat Álvarez, ya que le contestó rotundamente, «no me ridiculices Julio César». Quien le respondió de vuelta que no era esa su intención; «No te ridiculizo».

«Lo que estoy diciendo, es que es súper importante para nuestra democracia entender que la negociación es parte de la política. Yo tengo muchas críticas a los políticos, pero tratemos de encontrar puntos de acuerdo y defender la democracia», concluyó la conductora.