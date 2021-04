La divertida anécdota de Denise Rosenthal sobre quiebre con un ex pololo A través de Tik Tok, la cantante Denise Rosenthal destapó la olla y contó su "mayor locura de amor" tras el quiebre con un ex pololo.

Tik Tok llegó para quedarse. Y es que luego tras varios meses de cuarentena el año pasado, miles hemos sido los culpables de descargarnos esta aplicación para pasar el encierro. Así mismo lo hizo la cantante Denise Rosenthal, quien ha logrado encantar a sus seguidores con esta nueva red social. En donde además, sacó carcajadas hace unos días tras publicar una divertida historia de cuando terminó con un ex pololo.

Y es que ya sabemos que la chiquilla tiene un gran sentido del humor, que en esta ocasión no estuvo ausente. Recordemos además, que la cantante ya recolecta una inmensa suma fanáticos en Tik Tok, con más de 1.2 millones de seguidores.

Los que al parecer amaron la historia de la »mayor locura de amor» de la intérprete, ya que son más 5oo mil personas las que han visto el registro, y 77 mil las que le han dado ‘me gusta’ al video de Denise Rosenthal.

«Ya me encanta esta dinámica. Cuénteme su mayor locura de amor que les de un poquito de vergüenza recordar. Parto yo, no me juzguen por favor, fue hace mucho tiempo», así fue como dio inicio a su relato la chiquilla.

La divertida confesión de Denise Rosenthal

«Ya, la cosa es que estaba pololeando y me patearon. Bueno gracias a eso, fui y viajé desde Santiago hasta Valparaíso ya que el estaba ahí, para mostrarle la canción que le había hecho solo a él y decirle que tenía que volver conmigo por que lo amaba». Entre risas y gestos, la cantante comenzó recordando esta vergonzosa anécdota que vivió cuando tenía tan solo 18 años.

Además, reveló que dicha canción que le habría dedicado a su ex es parte del álbum de ‘El Blog de la Feña 2’, bajo el nombre ‘No quiero olvidarme de ti’. Serie donde Denise Rosenthal saltó a la fama tras interpretar a una enamorazida chica de colegio.

«Le mostré la canción y toda la cuestión. No quedamos en nada básicamente y el quedó muy confundido. Me fui llorando destrozada a Santiago y dije ‘esta cuestión no me la va a ganar’. Agarré todas las fotos que teníamos, las imprimí y las fui a pegar al portón de su casa», confesó la cantante entre risas.

«No me juzguen siempre fui intensa», justificó bromeando la chiquilla, quien además parece que logró su cometido con tal hazaña.

«Logré que volviera conmigo, pero igual terminamos después. Con amor eso si, saludos a mi ex si ve esto». Así fue como terminó la historia de Denise Rosenthal, la que además se llenó de risas en los comentarios por parte de sus seguidores.

Aquí puedes revisar todita la historia: