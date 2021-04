Cadem: Aprobación de la gestión del Gobierno por pandemia cae a 38% Este lunes se entregó una nueva encuesta Cadem-Plaza Pública, en la que se registro una notable baja al apoyo al Gobierno en la pandemia.

La reciente encuesta Cadem-Plaza Pública, publicada este lunes, reveló que la aprobación de la gestión del Gobierno a la crisis de Covid-19 cayó a 38%, 20 puntos menos que hace cinco semanas.

La caída se produce en momentos en que el plan de inoculación masiva avanza rápidamente y el 47% de los chilenos declaran estar ya vacunados.

En relación a las expectativas sobre la crisis, un 85% piensa que el retorno a la normalidad, entendida como volver al trabajo presencial, reapertura del comercio y de los colegios, entre otras cosas, demorará más de seis meses.

En el mismo ámbito, los trastornos producto del Coronavirus aumentan significativamente respecto a junio de 2020. Así, el estrés laboral o académico alcanza un 65% (+15pts) y el sobrepeso u obesidad un 49% (+10pts).

Además, un 73% dice estar de acuerdo con la postergación de las elecciones de abril, mientras el interés por los comicios registra un alza de 7 puntos, ubicándose en 53%.

Por su parte, en la primera semana de abril 20% aprueba y 70% desaprueba la gestión del Presidente Piñera, sin cambios significativos respecto a las últimas mediciones.

En tanto, la preocupación por contagiarse con Covid-19 registra una baja de 6 puntos, llegando ahora a 63%, mientras un 47% (+6pts) de los chilenos declaran estar ya vacunados. En tanto, la evaluación positiva del plan de vacunación masiva alcanza un 84% (+1pto).

En cuanto a las expectativas sobre el futuro de la pandemia, un 85% cree que el país demorará más de seis meses en volver a la normalidad, un 8% estima que será entre 4 a 6 meses, un 4% entre 2 a 3 meses y sólo 1% piensa que esto ocurrirá dentro de un mes.

Otras cifras sobre la pandemia

En relación a la situación del país, 85% asegura que el principal sentimiento que tiene es ansiedad, nervios, angustia, estrés o cansancio, 4 puntos menos que en junio de 2020. Frente a la pregunta ¿Cuánto tiempo más estima que resiste su salud mental o estabilidad mental?, 15% (+3pts) asegura que un mes, 14% (-5pts) dos o tres meses, 5% (-2pts) cuatro a seis meses, 10% (+4pts) más de seis meses y un 53% (+2pts) dice que hasta que termine la crisis del Coronavirus.

En detalle, 65% (+15pts) afirma que tiene o ha comenzado a tener estrés laboral o académico, 62% (+1pto) trastorno de sueño, 61% (+5pts) crisis de angustia o ansiedad, 49% (+10pts) sobrepeso u obesidad, 41% (+9pts) colon irritable, 37% (+5pts) trastorno alimenticio y 35% (+2pts) depresión.

Un 73% declara estar de acuerdo con la postergación de las megaelecciones de abril y que éstas se realicen el 15 y 16 de mayo, mientras 23% está en desacuerdo con la medida.

Además, el interés por los comicios sube a 53% (+7pts). Sobre la disposición a votar, 56% (+4pts) dice que tiene totalmente decidido ir a hacerlo, un 20% (+3pts) afirma que probablemente irá a votar, 15% (-2pts) que tiene decidido no hacerlo y un 7%(-1pto) que probablemente no irá a votar.

Respecto a la franja electoral, 61% asegura que ha visto o se ha informado sobre la franja electoral de los candidatos a la convención constituyente, frente a un 38% que no la ha visto. En tanto, un 46% la evalúa como regular, 34% como mala o muy mala, 17% como buena o muy buena y 3% no sabe o no responde.