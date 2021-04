El honesto relato de Fernanda Hansen tras sufrir pérdidas en sus embarazos La periodista Fernanda Hansen, conversó con Revista Velvet para relatar como ha sido su batalla con la fertilidad y la pérdida de embarazos.

Durante la una de las últimas entrevistas de la Revista Velvet, Fernanda Hansen entregó un sentido y honesto relato. Y es que tal parece, la periodista ha tenido una dura batalla con su fertilidad. En donde lamentablemente ha sufrido la pérdida de tres embarazos.

Según la información que recoge Tiempo X, la ex panelista de televisión conversó con el fin de poder concientizar a la población con esta realidad que afecta a miles de mujeres. Tanto en nuestro país como el resto del mundo.

Una de los puntos que se conversó durante la entrevista, fue que la comunicadora estuvo durante varios años con tratamiento de fertilidad. Sin embargo, también señaló que vivió la pérdida de 3 embarazos. Incluso, Fernanda Hansen reveló uno de los momentos más difíciles de su vida: «Yo fui a trabajar abortando, porque no existe licencia para un duelo de este tipo».

Con respecto a esto, la periodista actualmente se dedica a su rol como activista y vocera de una iniciativa que busca promover los derechos de padre y madres que sufren con la muerte gestacional.

La pérdida de Fernanda Hansen

Otras de las sentidas revelaciones que dio Fernanda Hansen, fue cuando se refirió a la dolorsa pérdida de su hija Alma. «Tú tiene que conseguir un ataúd, y en general, los ataúdes son muy grandes y la guagüita queda muy chica. Yo tengo un ánfora con las cenizas de mi bebé que es muy pequeñita», confesó la comunicadora.

Por último, la periodista se tomó un momento para generar conciencia con respecto a la importancia de la iniciativa de la Ley Dominga. Un proyecto que busca crear un protocolo universal para los padres que sufrieron una pérdida perinatal.

«A mí me dijeron mucho, ‘no se preocupe, va a poder tener otra guagüita’, como si pudiera reemplazarla. Yo no voy a poder tener otra guagüita, no hay una cultura de cómo acoger esta realidad, de que 1 de cada 4 mujeres piede hijos. De eso no se habla, no se visibiliza y no se ha hecho una ley», concluyó la ex panelista.

Cabe destacar, que Fernanda Hansen no ha sido la única celebridad en hablar sobre esta realidad. De hecho, el pasado marzo la actriz Belén Mora contó una situación similar, en donde relató que perdió al bebé que estaba esperando junto a Toto Acuña.