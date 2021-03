Mon Laferte impactó a sus seguidores con un radical cambio de look Por medio de sus redes sociales, Mon Laferte dejó con la boca abierta a sus seguidores al mostrar su nueva imagen que la llenó de piropos.

Sin duda que Mon Laferte es más que activa en sus redes sociales, donde en todo momento está compartiendo registros sobre su vida personal, además de dar adelantos sobre lo nuevo en su carrera musical, encantando a sus fanáticos alrededor del mundo.

Junto con esto, la cantante nacional también publica constantemente registros mostrando sus diferentes looks, los cuales en todo momento han tenido una constante. Su cabello negro, del cual siempre ha estado orgullosa, ya sea largo o corto e incluso amando sus canas.

Es por lo mismo que recientemente Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al estrenar un radical cambio de look, pues dejando de lado su cabellera oscura, ahora optó por un tono rojizo claro.

«Hola» escribió la intérprete de ‘Se me va a quemar el corazón’ para acompañar la fotito donde muestra su nueva imagen, la cual en poco tiempo recibió más de 152 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes quedaron encantados con su look.

«Diosaaa»; «Te amoooo»; «ahora como respiro Dios»; «Siempre hermosaa»; «me enamoré»; «Más preciosa no se puede»; «Wooow! Amo ese color»; «Toda preciosa😍😍😍»; «cada vez sorprendes mas»; «estás hermosa mi naranjita»; «Me encanta!!!» y «De los colores más bellos» le escribieron a Mon Laferte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte)

Impactada por una pequeña imitadora

Aunque este cambio de look dejó sin palabras a sus seguidores, recientemente Mon Laferte estuvo en la noticia, esto luego de que compartiera el video de una pequeña peruana que la imitó en la versión infantil de ‘Yo Soy’ en el país vecino.

La cantante quedó impactada con el gran talento de la niña, así que no dudó en destacar su gran talento. «Noooooo! Estoy en shock!!!! Su voz!» escribió en su cuenta de Twitter para acompañar el registro en el que se puede ver a la chicoca interpretar uno de sus temas.