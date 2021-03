Marcela Vacarezza subió romántica fotito del recuerdo con Rafael Araneda Por medio de sus redes sociales, Marcela Vacarezza sacó aplausos al sacar del baúl de los recuerdos una postal con su esposo.

Para aquellos que no lo saben, los jueves en las redes sociales están dedicados a compartir registros del recuerdo, así que usando el #tbt, son muchos los que suelen publicar recuerdos de sus vidas. Tal es el caso de Marcela Vacarezza, quien es una de las que participa de esta popular tendencia.

Es por lo mismo que en esa jornada la comunicadora quiso compartir un romántico recuerdo en compañía de su esposo, Rafael Araneda, en la que aparecen tiernamente abrazados durante una de sus vacaciones en una isla llamada Trogir, ubicada en Croacia.

«#tbt de uno los lugares más lindos que he podido conocer #croacia» escribió Marcela Vacarezza para acompañar la bella postal que subió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 820 mil seguidores.

Al poco tiempo de compartir la fotito, la también psicóloga superó los 12 mil me gusta y recibió decenas de comentarios en los que recalcan la bonita relación que mantiene con Rafael Araneda, además de lo regia que luce en la fotito.

«Marcelita eres maravillosa los felicito son una familia hermosa»; «Que lindos se ven»; «Que linda pareja»; «Muy bello, abrazos y bendiciones»; «Bellos los amamos»; «Lindos y enamorados»; «Que linda pareja»; «La pareja más hermosa..» y «Lindo matrimonio y los dos bellos y simpáticos» le escribieron a Marcela Vacarezza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Vacarezza 🍀💕 (@marcelavacarezza_)

Sus dichos sobre los Derechos Humanos

Tal como te hemos contado, Marcela Vacarezza es bastante activa en sus redes sociales, por lo que en varias oportunidades se ve envuelta en polémicas por las opiniones que entrega sobre la actualidad nacional.

Así fue como ocurrió, luego de que se refiriera a los casos de los niños baleados en encerronas. «Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso: ‘¿Hasta cuándo mierda nadie hace nada? Inoperantes, que están dejando al país en manos de delincuentes» comenzó escribiendo en Twitter.

Siguiendo por esta línea, Vacarezza agregó: «Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco», dichos que le trajeron una serie de críticas, donde incluso la actriz Aline Kuppenheim salió a responder.

«Ya, pero ¿Qué tipo de violación de DDHH recomendarías tú? ¿Algún método de tortura en especial? ¿O directamente ejecutar o desaparecer?» escribió la intérprete nacional.

Frente a esto Vacarezza no dudó en responder: «Típicas preguntas que tienen como respuesta obvia ‘ninguna de las anteriores’. El concepto de DDHH es claro. Por último, y si encuentras que me equivoqué, el fondo del tema son dos angelitos asesinados y en eso me imagino que no deben haber dobles lecturas».