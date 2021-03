Hijo de Jorge Escobar afirma que su padre no regresará a Arauco «por un tiempo» Tras haberse rechazado la prisión preventiva de Jorge Escobar tras el caso Tomás Bravo, su hijo aclaró el futuro de su padre.

Este jueves luego de una extensa audiencia, la Corte de Apelaciones rechazó la prisión preventiva a Jorge Escobar Escobar, tío abuelo y único sospechoso de la muerte de Tomás Bravo, niño que fue hallado sin vida el pasado viernes.

«No es posible situar al imputado en el tiempo y lugar que acontecieron los hechos, al menos con los antecedentes presentados», dijeron desde el tribunal de alzada, por lo que el hombre quedó en libertad.

Tras la salida de la cárcel El Manzano en Concepción, su hijo Jorge Escobar Hermosilla conversó con los medios para dar a conocer en que condiciones estaba su padre.

«Yo solamente podía ir a dejarle ropa, se la entregaba a los gendarmes, no tenía contacto con él. Se siente culpable solamente por dejarlo solo (a Tomás), en ese momento», contó.

Además, el hijo expresa que «lo único que le trataba de compartir era que tenía que estar tranquilo, que no tenía que sentirse mal ni culpable. La presión que le metían, él la tenía que resistir para que no lo inculparan, o los culpables de este crimen iban a quedar impunes».

Jorge no se va a Arauco

Asimismo, el hijo de Jorge Escobar afirma que su padre no va a regresar a la vivienda en Arauco, con la finalidad de resguardar su integridad.

«Él no se va a ir a Arauco, va a estar en otra parte por un tiempo. Quiere volver allá, pero le hice entender que no fuera», detallando que «hay gente con la cabeza muy dura, que no le cabe todavía».

Sobre la férrea defensa que ha entregado la familia materna, es que el único deseo de José es estar con ellas: «Mi prima lo ha defendido en todo momento. Igual, obviamente, tenía un poco de rabia por lo que pasó, pero lo ha defendido. Mi papá lo único que quiere es llegar a ella para verla y conversar con ella».