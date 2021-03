Habla hijo del tío abuelo de Tomás: «Meto las manos al fuego por él» En una reciente entrevista, habló el hijo Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo y de momento único detenido por la muerte del pequeño.

El viernes recién pasado se conoció la lamentable noticia, pues tras nueve días de búsqueda se dio con el cuerpo del pequeño Tomás Bravo, además de confirmarse la detención de Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del menor de tres añitos y última persona en verlo con vida.

Frente a esta situación es que el único hijo del sospechoso conversó en exclusiva con el matinal ‘Bienvenidos’, donde salió a defender la inocencia de su padre. Tal como lo han hecho varios miembros de la familia materna del niño en los últimos días.

«Yo y mi familia completa está destruida, se nos está derrumbando todo, no sabemos que es lo que pasa, queremos que esta pesadilla se termine luego, queremos que se acabe todo y encontrar a los verdaderos culpables» comenzó señalando el hijo de Jorge Escobar.

Confía en su inocencia

Al ser consultado sobre su padre, este afirmó que. «Para mí es inocente. Él me crió a mí, yo de chico he dormido con él, crió a la mamá de Tomás, y ahora se estaba dando el trabajo de criar a Tomás también, si fue la maldita mala suerte la que los separó a los dos, sólo fue eso no más y fue la última persona que lo vio con vida, pero no hay nada que lo acuse».

Junto con esto, el hijo del tío abuelo de Tomás, señaló que este «es una persona buena de corazón, tiene sus defectos como cualquier ser humano, pero no es capaz de hacer algo así, yo meto las manos al fuego por él».

«Se sentía culpable, decía que no tenía que haber dejado a su guachito solo ahí, era el único error que había cometido, lo único que quería él era que apareciera con vida, teníamos la esperanza de que el niño iba aparecer con vida y de que toda esta pesadilla se iba a terminar» cerró el hombre en el matinal de Canal 13.