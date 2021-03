«Estoy hecho pedazos»: Padre de Tamara se refiere a muerte de su hija tras encerrona En entrevista con 'Bienvenidos', Raúl Moya habló sobre la trágica muerte de Tamara, quien perdió la vida producto de una 'encerrona'.

Han pasado sólo 4 días del lamentable hecho ocurrido en la comuna de Huechuraba, donde un grupo de delincuentes intentó quitarle el auto a la madre de Tamara, dando muerte a la niña de 5 años producto de un disparo.

Es por eso que esta mañana en el matinal ‘Bienvenidos’ de Canal 13, Raúl Moya, padre de la menor se refirió al duro momento que atraviesa la familia.

«Probablemente si yo no hiciera nada, y dejara todo esto en manos de la justicia y la PDI, puede que ellos igual lleguen al fondo de esto, sin embargo estoy súper convencido que mi deber como padre, es hacer todo lo que esté al alcance de mis manos para darles una ayuda», dijo.

Además, en la entrevista aseguró haber sufrido otro intento de asalto en el enlace entre Vespucio Norte y la Ruta 5 en febrero del año pasado. Desde ese entonces, Raúl cuenta que «nosotros lo conversamos un montón de veces con Camila (su pareja)”.

«Estos cobardes, en vez de llevarse el auto, prefirieron matar a mi hija y eso es lo que más me duele porque mi hija se murió por nada. Hay gente que se muere por una billetera, por un cigarro, para ellos mi hija valió menos que un cigarro. A mi hija se la llevaron al SAPU en primera instancia en el mismo vehículo que venía manejando Camila», expresó el padre de Tamara.

Finalmente, Moya afirma que «lo único que sé que cuando el día en que entierren a mi hija, voy a luchar y dar mi vida para que estos tipos paguen, el día en que consiga eso realmente voy a poder llorar a mi hija como corresponde, sin odio en el alma, porque ahora mi alma la tengo igual de negra como la tienen ellos».

Llamado a las autoridades

Raúl hizo un llamado a las autoridades a que trabajen para endurecer las normativas en torno a este tipo de delitos, las que finalmente no logran satisfacer a la ciudadanía.

«Yo creo que los ciudadanos comunes y corrientes ya estamos cansados de que el gobierno, de que los políticos cuando hablan de Derechos Humanos, hablan de los derechos de los delincuentes, esos son los derechos que están garantizados, los derechos de las víctimas no están garantizados, valen nada», dijo.

Por otra parte, instó a la gente que tiene información sobre el paradero de quienes le dispararon a Tamara a que la revele a los organismos competentes. «Yo sé que a alguien se le va a ablandar el corazón y va a decir donde está esta gente, y los vamos a cazar», expresó.

«Por eso hago todo esto, yo quiero estar con mi hija, me gustaría irme con ella, pero si no la pude defender en vida, para que ella siguiera a mi lado, igual tengo que sacar fuerzas donde no las tengo, para darle justicia después de muerta y para que ojalá los políticos se pongan la mano en el corazón, y la corten con andar defendiendo a esta clase de lacras», cerró.

