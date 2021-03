Candidata a concejala por Las Condes: «Nací en una clínica en Providencia» Javiera Kretschmer, la candidata al concejo municipal de Las Condes aclaró que el eslogan fue una estrategia comunicacional.

«Nacida y criada en San Carlos de Apoquindo», aparecía en un cartel de la candidata a concejala por Las Condes, Javiera Kretschmer (Evópoli).

Inmediatamente la paloma fue viralizada a través de redes sociales, provocando una ola de memes y comentarios hacia la aspirante al sillón municipal.

Sin embargo, esta jornada en una entrevista en Radio ADN, Kretschmer se refirió al hecho y aclaró que todo se debió a una estrategia comunicacional.

«Somos 71 candidatos a concejal en la comuna, y de alguna manera había que desmarcarse. Sabíamos que era una apuesta súper arriesgada, pero detrás hay un fondo», dijo.

Además, la rubia explicó que quisieron «poner en el tapete la pregunta: ¿Por qué tendríamos que tener vergüenza de vivir en un sector u otro? Porque, finalmente, yo no elegí nacer ni criarme en un lugar, fue algo que me tocó, y eso tampoco demuestra que yo no conozca otras realidades de Las Condes, u otras comunas de la región Metropolitana».

Al ser consultada por Aldo Schiappacasse si efectivamente nació en San Carlos de Apoquindo, Kretschmer contó la firme y aclaró que nació «en una clínica que queda en Providencia».

Prejuicio de ser de Las Condes

Volviendo a lo anterior, la candidata por Las Condes expresó que su campaña está motivada para romper los estigmas que existen en la sociedad.

“En mi trabajo territorial de campaña hemos ido a cada uno de los rincones de la comuna, escuchando las necesidades de los vecinos. El prejuicio y el estigma es lo que tenemos que romper, porque nacer en un barrio u otro no debería demostrar si uno tiene méritos o capacidades, u oportunidades para desarrollar los sueños», explica.

Además, Javiera plantea que «hay un estigma de las personas que viven en la población El Castillo en La Pintana, o en el barrio más acomodado del sector oriente».