Indignante: Concejal electo de Til Til hizo llamado a violencia contra la mujer y «femicidios» A través de un video se puede ver al concejal electo pidiendo incentivar "el golpe intrafamiliar", generando furia transversal.

En las últimas horas el concejal electo por Til Til Camilo Para Soto ha estado en medio de la noticia, esto luego de que se filtrara un repudiable video en el que hace un llamado a cometer actos de violencia contra la mujer, e incluso femicidios porque el sector de El Manzano es «aburrido».

«No se escucha nada, ni un alma volando, nada. Incentivemos el golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, péguele a su esposa, ponga la radio fuerte. Es demasiada la tranquilidad y necesitamos un poquito de adrenalina» parte el indignante video de este pastel.

Pero la cosa no se queda allí, ya que el concejal siguió con sus dichos y agregó: «Este videito es para incentivar un poco que haya un poco más de movimiento acá en El Manzano, porque la verdad es que es demasiado tranquilo. Es demasiado fome, necesitamos por último unos balazos, un femicidio por último».

Obviamente que esta situación generó indignación rápidamente a través de redes sociales, donde se viralizó en cosa de horas, con muchos pidiendo que sea destituido previo a que comience su trabajo en la municipalidad de Til Til.

Las disculpas del concejal

Frente a esto que al payaso no le quedó otra que subir otro video a su cuenta de Facebook para pedir disculpas por el video filtrado. «la cagué, porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, no soy una persona mala que incentiva el odio». Además, el concejal indicó que «fue una humorada que se filtró».

«Siempre he estado en pro del género femenino, vengo de una mujer la cual amo y es mi madre, de mis mis tías, mi hermana, mis amigas y mi abuela. Siempre he estado rodeado de mujeres en mi vida y las amo por sobre todo» señaló.

Tras esto, el mundo de la política no se quedó ausente, pues la ministra de la Mujer y Equidad de Género Mónica Zalaquett compartió un mensaje demostrando su indignación frente a los dichos del concejal independiente apoyado por el PPD.

«Esta mañana conocimos dichos inaceptables por parte de un concejal electo de la comuna de Til-Til, nosotros como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género condenamos estos dichos y no vamos a tolerar que se incite a la violencia contra las mujeres».

Junto con agregar: «Hago un llamado al PPD y a todos los partidos políticos, para que busquen mecanismos que eviten que personas que llaman a la violencia contra la mujer, se conviertan en autoridades. Nosotros como Ministerio estamos evaluando distintas acciones, para sancionar este tipo de dichos y llamados que como sociedad, no podemos permitir».

–

En Radio Corazón rechazamos cualquier expresión que perpetúe la violencia de género. El humor no puede ser excusa para instalar discursos de odio y violencia. Mucho menos para banalizar un problema social que tiene como potenciales víctimas a la mitad de la población. Como es el caso de los femicidios cuyas víctimas son las mujeres.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va de 2021, al menos 21 femicidios se han registrado en nuestro país. Son 21 víctimas, 21 familias destruidas.

Si eres testigo o víctima de violencia machista, de género o intrafamiliar puedes denunciar al fono de emergencia 1455 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es anónimo, gratuito y atiende todos los días las 24 horas. también puedes comunicarte al 149, el Fono Familia de Carabineros.

También está el número de la PDI 134. Fono Denuncia Segura: 600 400 0101. WhatsApp Mujer +569 9700 7000. Carabineros de Chile: 133.