Alejada de la TV: Así luce actualmente ‘Chabe’ recordada integrante de Mekano A sus 43 años de edad, 'Chabe' se encuentra dedicada a su familia. Repasamos los grandes hitos de su carrera en la pantalla chica.

Si ponemos el nombre de María Isabel Indo, tal vez no sepa de quien se trata, pero si te hablamos de la ‘Chabe’, lo más probable es que te acuerdes del programa juvenil de Mega, ‘Mekano’.

La chiquilla que si bien ese no fue su primer trabajo en televisión, fue sin duda el más recordado, ya que hasta hoy diversos videos del show cosechan millones de visitas a través de YouTube.

Actualmente su vida es otra, a sus 43 años la actriz se encuentra alejada de las cámaras y se mantiene junto a su familia, principalmente bajo la compañía de su hija Isabella.

Sin embargo, hace poco menos de un año se sumó a Instagram donde poco a poco va adquiriendo seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chabelk (@mariaisabelindo)

El éxito de ‘Chabe’

En Canal 13 fue el primer desafío de la morenaza en televisión, y lo hizo en el clásico ‘Venga Conmigo’ donde fue parte del cuerpo de baile conocido como ‘Generación 2000’

Al año siguiente emigró a Mega para ser parte de ‘Mekano’, donde se transformó en una de las integrantes más queridas del programa.

Después de finalizado el espacio juvenil, ‘Chabe’ partió a Chilevisión donde participó en la también recordada serie ‘Infieles’, la que se transmite actualmente cada fin de semana en TV+.

Su última aparición se realizó en 2015 en el extinto ‘Mañaneros’ de La Red, donde le paró el carro a todos quienes se burlaban de su apariencia.

“A mí me da lo mismo las hueones que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy. Me importa nada que me digan ‘cara de papa’, pero me da lata tener que salir a aclararlo, porque una tropa de tontitos se preocupen más de eso y desvíen el tema de lo realmente importante, que es que defendí mi honra y la de mi hija», dijo.