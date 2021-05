Ex chica ‘Mekano’ Chabe sorprende al estrenar radical cambio de look A través de su cuenta de Instagram, Chabe Indo sorprendió a sus seguidores con un look muy diferente a su tiempo en 'Mekano'.

No cabe duda que ‘Mekano’ es uno de los programas más exitosos de la televisión chilena. Donde varios aún recuerdan a los participantes que pasaron por el espacio juvenil de Mega. Siendo una de estos Chabe Indo, quien resaltó por su sensualidad. Pero pese a que la actriz lleva varios años alejada de la televisión, todavía se mantiene en contacto con varios de sus seguidores a través de Instagram, donde muestra cómo es su vida actualmente, la cual está enfocada en pasar el tiempo con su retoña Isabella. Y recientemente Chabe sorprendió en la red social, luego de que estrenara un radical cambio de look. Pues la ex bailarina dejó de lado la imagen que la hizo famosa en el programa juvenil y optó por un rubio platinado que la hace ver muy distinta. «Más rucia que mi gatita» escribió la artista de 43 años que recibió docenas de mensajes por parte de sus seguidores a quienes les encantó que optará por cambiar radicalmente su cabello castaño. El éxito de ‘Chabe’ En Canal 13 fue el primer desafío de la morenaza en televisión, y lo hizo en el clásico ‘Venga Conmigo’ donde fue parte del cuerpo de baile conocido como ‘Generación 2000’ Al año siguiente emigró a Mega para ser parte de ‘Mekano’, donde se transformó en una de las integrantes más queridas del programa. Después de finalizado el espacio juvenil, ‘Chabe’ partió a Chilevisión donde participó en la también recordada serie ‘Infieles’, la que se transmite actualmente cada fin de semana en TV+. Su última aparición se realizó en 2015 en el extinto ‘Mañaneros’ de La Red, donde le paró el carro a todos quienes se burlaban de su apariencia. “A mí me da lo mismo las hueones que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy. Me importa nada que me digan ‘cara de papa’, pero me da lata tener que salir a aclararlo, porque una tropa de tontitos se preocupen más de eso y desvíen el tema de lo realmente importante, que es que defendí mi honra y la de mi hija», dijo.