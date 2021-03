«Me siento bien»: Cristián Campos da positivo a Covid-19 Las grabaciones de 'Verdades Ocultas' fueron suspendidas. "Estoy asintomático pasando la cuarentena aislado en mi casa", dijo Cristián Campos.

No lleva ni una semana en la teleserie ‘Verdades Ocultas’ y Cristián Campos es el centro de la noticia ya que informó que está diagnosticado de coronavirus.

Según lo informado por Glamorama, el actor afirmó estar asintomático y «pasando la cuarentena aislado en mi casa».

«Me siento bien, solo un poco fatigado y también un poco triste porque tuvimos que suspender funciones en el Teatro Oriente (donde integra el elenco de Orquesta de Señoritas, con aforo reducido) y no podré grabar ‘Verdades Ocultas’ un par de semanas», dijo.

Asimismo, explica al portal de internet que «en todo caso me alcancé a vacunar con la primera dosis, así es que eso también me ayuda con los síntomas. ¡A cuidarse todos pues este bicho maldito no ha pasado!».

Tras su problema de salud, las grabaciones de ‘Verdades Ocultas’ fueron suspendidas por dos semanas, al menos donde se involucre al actor o personas cercanas al mismo, quienes se regirán a una cuarentena preventiva.

Cristián Campos y su arribo a ‘Verdades Ocultas’

En diciembre del año pasado, Mega anunció la nueva temporada de la eterna producción diurna, la que se ambientará 25 años después.

Cristián Campos fue una de las nuevas contrataciones de la teleserie para hacerse cargo del personaje de Tomás, rol que había encarnado por 4 años Matías Oviedo.

Este martes se estrenó el nuevo ciclo y previamente Cristián aprovechó su cuenta de Instagram para llamar a sus seguidores a que vieran el primer episodio.

«MAÑANA MARTES! se producirá el salto temporal de 25 años que iniciará la nueva temporada de Verdades Ocultas», escribió el chiquillo, sumándose inmediatamente mensajes de apoyo de sus fans y colegas.

Al parecer eso sirvió ya que la producción lideró en su horario con 16,6 puntos de rating y peak de 18 unidades, según lo da a conocer El Filtrador.