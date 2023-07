A 25 años de Mekano: Así se ve actualmente la recordada Chabe

Mekano terminó siendo un semillero de figuras que el público recuerda hasta el día de hoy, ya sea que sigan en televisión o hayan optado por un camino completamente distinto. Tal es el caso de María Isabel Indo, más conocida como Chabe.

A pesar de que este no fue su primer trabajo en televisión, pues su debut lo hizo en el clásico ‘Venga Conmigo’ donde participó del cuerpo de baile conocido como ‘Generación 2000’. Sin duda el más recordado, ya que hasta hoy diversos videos del show cosechan millones de visitas a través de YouTube.

Al año siguiente emigró a Mega para ser parte de ‘Mekano’, en el que se transformó en una de las integrantes más queridas del programa, hasta su fin en 2007.

Después de finalizado el espacio juvenil, Chabe partió a Chilevisión donde participó en varios capítulos de la también recordada serie ‘Infieles’. Considerando que es actriz egresada de la escuela de teatro de Patricio Achurra.

Hay que mencionar que su última aparición en televisión la hizo en 2015, cuando estuvo en el programa Mañaneros, refiriéndose a las constantes burlas que recibió en su momento por el físico que tenía.

«A mí me da lo mismo las hueones que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy, cómo soy. Me importa nada que me digan ‘cara de papa’, pero me da lata tener que salir a aclararlo, porque una tropa de tontitos se preocupen más de eso y desvíen el tema de lo realmente importante, que es que defendí mi honra y la de mi hija» afirmó.

El presente de Chabe tras Mekano

Desde ese momento que Chabe está completamente alejada de las pantallas, pues a sus 45 años, la actriz está enfocada en su familia, especialmente en el rol de madre de su retoña Isabella.

Junto con esto, tiene un perfil en Instagram, donde está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día y las actividades que realiza actualmente.