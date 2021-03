¡Ahora si que si! Pamela Díaz llevó a su retoña al colegio en el día correcto Después de su chascarro ayer, Pamela Díaz llevó esta jornada a su hija al colegio. "Pipol, lo logramos", dijo la fiera tras la hazaña.

Ahora si que le achuntó la panelista de ‘Me Late Prime’ de TV+, Pamela Díaz, ya que esta jornada logró lo imposible llevando a su hija Pascuala al colegio, reencontrándose con sus compañeros que no veía hace mucho tiempo.

«Pipol, lo logramos. Hija, ¿al colegio? ¿Por fin? ¿O no?«, decía la Fiera mientras su retoña asentía con la cabeza y sostenía un juguete nuevo, a través de una historia subida a Instagram.

En la siguiente publicación, la chiquilla con un beso se despide de su hija. «Tengo que ir a dejarla a la puerta y te voy a dar un beso. Kiss and go… go, go, go», dijo.

Revisa las historias a continuación:

¿Cuál fue el problema de Pamela Díaz?

Todo parece bien frente a lo hecho por la morenaza, si no fuera por un importante detalle: El día anterior, Pamela Díaz llevó a Pascuala al establecimiento, pero se encontraba cerrado, porque las clases comenzaban al día siguiente.

«Pipol, ya estamos en la entrada, camino al colegio. Es solo una entrada, así que es un desastre», comenzó diciendo al ver una larga fila de apoderados esperando entrar.

Minutos más tarde, se le ve a Pamela caminando con su hija, quien se ve molesta por la situación. «Está enojada porque hoy día no era el día de clases!!», dijo la Fiera, a quien a modo de disculpas le dijo que le iba a comprar un regalo, algo que la niñita no pudo rechazar.

Durante estos días, la chiquilla ha mostrado las ganas que tiene de volver a clases. Para muestra, el día anterior al chascarro, la Pame subió una historia a la red social de la camarita donde salía su retoña vestida con el uniforme.

«Que niña más intensa. Se puso la ropa del colegio para saber si le quedaba buena», contó.