«Estar en contra de esto me parece tontón»: El mensaje de Delfina Guzmán tras vacunarse contra el Covid-19 La jornada de este miércoles, Delfina Guzmán fue una de las que recibió la vacuna contra el coronavirus y entregó un sincero mensaje.

Finalmente este miércoles comenzó la vacunación masiva contra el Covid-19 y en este primer día el llamado era para que los mayores de 90 años fueran a vacunarse. Así que una de las que llegó hasta el centro dispuesto por la municipalidad de Las Condes fue ni más ni menos que Delfina Guzmán.

La actriz nacional ya tiene 92 añitos, así que forma parte del principal grupo de riesgo que se convirtió en los primeros en recibir la vacuna de forma masiva. Es por lo mismo que tras recibir la primera dosis del fármaco, no tuvo filtro en dedicar algunas palabras a quienes no creen en este plan.

«¡Ya chiquillos a vacunarse! Para que se acabe esta mier…» comenzó escribiendo Delfina Guzmán en su cuenta de Instagram para acompañar una postal del momento en el que está recibiendo la vacuna.

Junto con esto la intérprete agregó: «Para los asustadizos es rápido y no duele nada» enviando un mensaje a todos quienes están inseguros de ir a vacunarse, dejando claro que no hay ningún problema en que reciban la dosis.

El mensaje sin filtro de Delfina Guzmán

Hay que mencionar que en el último tiempo han surgido varios detractores de las vacunas contra el Coronavirus, es más luego de que se aprobara en nuestro país el uso de tres de ellas, algunos comenzaron campañas para que la gente no se vacune.

Y de esto Delfina Guzmán no dudó en opinar. «Estar en contra de esto me parece tontón» señaló en conversación con Canal 13, junto con agregar: «Son tontones no más, porque dudar de todo el trabajo científico y todo lo que hay detrás, de quienes encontraron la vacuna».

Por otro lado, la actriz se refirió a lo que más le ha molestado de la pandemia. «Mi familia y el teatro es lo más importante para mí y no poder hacer las dos cosas o una a medias es lo que más me ha afectado, eso me tiene realmente desesperada. No poder ver a mi gente todo el rato» afirmó.