Revisa todas tus dudas sobre el plan de vacunación contra el Covid-19 En el marco del inicio del plan de vacunación contra el coronavirus, aquí te traemos las principales dudas sobre este proceso.

Finalmente llegó el gran día, este miércoles 3 de enero comenzó el proceso de vacunación masivo contra el Covid-19, esto de acuerdo al programa desarrollado por el Gobierno que busca que en un principio los grupos de riesgo reciban la dosis y tras esto la gran mayoría sea inoculado.

En esta primera jornada serán vacunados las personas mayores de 90 años en los vacunatorios designados por las municipalidades. Además de ellos se incluyen a los trabajadores de la salud, estudiantes en práctica clínica, Sename, Residencias Sanitarias y Elam.

Durante las primeras dos semanas de este mes, el proceso de vacunación se enfocará en el grupo de mayor riesgo, terminando el viernes 12 de febrero con las personas entre 71 y 72 años. Por otro lado durante estos tres días serán vacunados los trabajadores de la salud restantes.

Para todos aquellos que sigan con dudas frente a este plan para recibir la vacuna contra el Covid-19, desde el Ministerio de Salud respondieron las principales preguntas sobre este proceso.

¿Puedo ir acompañado a vacunarme?

En el caso que un adulto mayor necesite asistencia puede ir acompañado a vacunarse, en lo ideal que solo sea una persona.

Si no puedo vacunarme en la fecha que me corresponde según el calendario ¿Puedo ir en otra fecha?

El llamado es a que las personas privilegien las fechas que le corresponden con el fin de evitar aglomeraciones en los vacunatorios. Si esto no es posible puede ir otro día.

¿Ambas dosis deben ser aplicadas en el mismo vacunatorio?

No es necesario que ambas dosis sean administradas en el mismo vacunatorio. Siguiendo las instrucciones del Calendario de Vacunación, cuando llegue la fecha correspondiente a la segunda dosis te debes dirigir al vacunatorio más cercano.

¿Quiénes no pueden vacunarse contra el COVID-19?

No podrán recibir la vacuna aquellas personas que tengan antecedentes conocidos de alergia aguda (anafilaxia). A su vez, menores de 16 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no fueron parte de los ensayos clínicos, por lo que en este momento no existen antecedentes sobre esa parte de la población para que sea vacunada.

¿Las personas con VIH se pueden vacunar?

Las personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y las personas viviendo con VIH en TARV con CD4 ≥ a 200 células/mm³ y carga viral de menos de 1.000 copias están considerados como prioritarios en las primeras etapas de vacunación.

¿Las embarazadas o en periodo de lactancia se pueden vacunar?

Los ensayos clínicos de las vacunas que actualmente se encuentran aprobadas en Chile no incluyeron a mujeres embarazadas ni en etapa de lactancia, por lo que no existen antecedentes para inocular a este grupo de la población. En cuanto se tenga más antecedentes sobre las vacunas se evaluará nuevamente.

¿Se pueden vacunar personas trasplantadas?

Las vacunas contraindicadas en inmunosuprimidos (incluyendo trasplantados) son las que contienen virus vivos atenuados. Varias de las vacunas aprobadas o en vías de aprobación para su uso en Chile pueden ser utilizadas en pacientes trasplantados ya que sus plataformas no incluyen virus vivos atenuados.

¿Están aseguradas las dosis para toda la población?

Hay vacunas aseguradas para todas las personas que están dentro de los grupos objetivos de vacunación.

¿Puedo vacunarme más de una vez?

Las personas solamente pueden vacunarse una vez contra el coronavirus.

Si estoy en cuarentena por Covid-19, ¿Igual debo vacunarme?

Se pueden vacunar aquellos que estén actualmente contagiados, aunque se debe hacer tras el término de la cuarentena.

En caso de ya haber tenido Covid-19 ¿Puedo vacunarme?

Se puede vacunar, en la fecha que le corresponda.

¿Si me vacuno contra el Covid, podré vacunarme contra la influenza también?

Sí. No hay ninguna contraindicación de ser inoculado contra el Covid y contra la influenza.

¿Desde cuándo comienza a hacer efecto la vacuna?

La vacuna alcanza su máxima efectividad después de aplicada la segunda dosis.

¿Si soy hipertensa, puedo vacunarme?

Los hipertensos son enfermos crónicos y un grupo prioritario en la vacunación contra Covid-19.