Delfina Guzmán vuelve a los escenarios a sus 96 años: «Parece que no me quiero ir»

A sus 96 años, Delfina Guzmán es, sin dudas, una leyenda viviente. Y este viernes, acompañada por la musicalización de Juan Cristóbal Meza y la actuación de Laura Loyer, se presentará en el Bar Inglés Casa Tudor para interpretar la obra musical Ciudad.

Para quienes se preguntan si esta será la última posibilidad de ver a la talentosa actriz sobre las tablas, ella señala: «El contacto con el público es algo que me hace muy feliz, y mientras tenga la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, voy a seguir».

A lo que la reconocida actriz nacional agrega: «Esto, al menos mientras yo misma me aguante, ya que a veces me veo en la televisión y me digo: ‘ya Delfina, ándate’, pero parece que no me quiero ir».

La música de la obra es interpretada por el compositor y músico, Juan Cristóbal Meza. Quien tiene la misión de llevar al público por un recorrido sonoro que captura la dimensión telúrica de Santiago, sus lugares y moradores.

«Bueno yo quiero que la gente vea este trabajo, es un espectáculo misterioso y emotivo, además, trabajar con mi hijo es algo realmente maravilloso», señala Delfina Guzmán respecto a subir al escenario junto a Juan Cristóbal Meza.

¿Cuándo es y dónde comprar las entradas?

Si ya se hicieron la idea de no perderse este esperado regreso a la actuación de la icónica actriz nacional, les contamos que la cita es este viernes 11 de Octubre, en el Bar Inglés Casa Tudor, El Oliveto 4036, Talagante.

Junto con esto, la entrada tiene un valor de $15.000 y las pueden comprar en el sitio web www.vesti.cl.