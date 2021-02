Carla Jara encantó a sus seguidores con bella fotito en bikini Aprovechando que está de vacaciones, Carla Jara compartió en redes sociales una fotito en la que se luce posando en bikini.

Las últimas semanas no fueron muy buenas para Carla Jara, ya que la actriz dio a conocer en una desgarradora publicación a través de su cuenta de Instagram que perdió a su perrita Canela, la cual falleció de repente dejándola con una gran pena.

«Mi perrita hermosa, no sé como despedirte, sólo te agradezco todo lo feliz que me hiciste, lo buena que fuiste conmigo» escribió la chiquilla, junto con agregar como parte de su mensaje: «Eras y serás siempre la perrita perfecta, la mejor del mundo…» publicó en la red social.

Pero ya con el paso de los días, Carla Jara se está sintiendo mucho mejor y recientemente partió de vacaciones junto con su familia para pasar un merecido descanso disfrutando de la playita. Y desde ahí, la comunicadora compartió una bella fotito posando en bikini.

«Si el sol no viene a mi, ¡yo voy al sol! ¡Linda tarde bellezas! ¡Unos días de descanso para empezar este año con todo!» escribió la ex chica ‘Mekano’ para acompañar la postal que de inmediato le trajo una serie de piropos por parte de sus seguidores y más de 20 mil me gusta.

«Avísenme si existe algo más maravilloso que la Carlita sonriendo»; «Que hermosa»; «Muy linda!!!!»; «Te lo mereces…disfruta a concho»; «Que lindo el día….saludos !!!»; «Que rico disfruta lo mas que puedas!!!»; «Una belleza Natural y Sencilla»; «te ves muy bella» y «Preciosa Carlita» son algunos de los comentarios que recibió Carla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

Hay que recordar que tras la perdida de su cachupín, Carla agradeció el cariño de sus seguidores. «Muchas gracias a todos por sus miles de mensajes de fuerza, es difícil, pero me queda el consuelo de que está descansando y tengo 3 pequeños a los cuales amar y seguir cuidando. Mucho amor para ustedes y gracias».