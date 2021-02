Los dichos sobre Viñuela de José Miranda tras volver a trabajar: «No lo perdono» A siete meses del polémico corte de pelo, José Miranda volvió a trabajar a Mega y tuvo palabras sobre el incidente con Viñuela.

No cabe duda que José Miguel Viñuela protagonizó una de las polémicas más duras el pasado 2020, esto luego de que cortara el pelo del camarógrafo José Miranda sin su consentimiento en plena emisión del ‘Mucho Gusto’. Situación que le trajo una demanda y lo alejó de las cámaras por un tiempo.

Pero ya pasados siete meses desde el escándalo, durante la jornada de este martes, el trabajador llegó a retomar sus funciones a Mega. Solo que desde ahora ya no estará en el matinal. Sino que se desempeñará en el área de prensa, a raíz de que sigue en tribunales con el animador.

A su llegada al canal lo estaba esperando ‘Hola Chile’, con quien conversó de manera exclusiva, señalando que está tranquilo y que vivió estos meses junto a su familia. «Ahora con la energía de volver a trabajar y que se termine luego este caso, para que ningún trabajador sea maltratado» comenzó señalando el camarógrafo del caso Viñuela.

Siguiendo por esta línea agregó. «Yo quiero volver a ser un ciudadano normal y hacer mi trabajo». De todas formas confesó que le costó un poco volver a trabajar y junto con esto se refirió a un posible encuentro con el animador, asegurando que no le preocupa, pues «es un empleador más y me faltó el respeto».

Tras esto fue consultado se perdonaría a Viñuela por lo ocurrido, a lo que Miranda no dudó en señalar que «como persona, no lo perdono». Por otro lado mencionó que no pueden dirigirse la palabra bajo ninguna circunstancia, a raíz del proceso judicial.

Además al camarógrafo le preguntaron desde el espacio de La Red si: «Te arrepientes de algo? ¿De haberte prestado al juego?». A lo que este indicó que: «No, no me arrepiento. Fue un error de él, prácticamente» cerró José Miranda.