¡Ándate cabrito! Vecinos se quejan por fuertes gemidos durante San Valentín A través de una aplicación varios vecinos salieron a quejarse que una mujer gemía muy fuerte todos los días y no los dejaba tranquilos.

No cabe duda que para San Valentín las parejas aprovechan de pasarlo chancho y regalonear todo lo que no pueden durante el resto del año. Pero al parecer a algunos se les pasa la mano al momento de desatar la pasiones y no dejan dormir ni a los vecinos.

Así fue como ocurrió la noche de este 14 de febrero, pues varios vecinos de la calle Padre Luis de Valdivia salieron a reclamar a través de la aplicación SOSAFE que una parejita andaba más fogosa de lo normal. «Mujer gime todos los días, con ventana abierta y a grito» se podía leer en una de las denuncias.

Mientras que otro vecino escribió: «Parece que ella no sabe vivir en comunidad», por su parte otro de los denunciantes por los fuertes gemidos que se escuchaban a altas horas de la noche señaló: «No piensa que hay niños cerca».

Según consignó La Cuarta, fueron varios los habitantes del sector cercano al cerro Santa Lucía que estaban chatos de escuchar a la chiquilla dándole a mañamañaña que no dudaron en dejar su quejas en la aplicación que busca que los vecinos interactúen sobre la seguridad de sus comunidades.

«Me incomoda escuchar todos los días sus gemidos» fue una de las respuestas que recibió la denuncia. «Y la administración no ha hecho nada? Qué pena la falta de respeto y empatía» agregó Patricio.

De todas formas aunque algunos igual estaban molestos con que la cabra lo estuviera pasando tan bien en el Día del Amor, de todas formas se lo tomaron con un poco más de humor. «Déjenle una notita a la señora» recomendó uno de los vecinos. Mientras que otro lanzó: «Entiendo que la pase bien, pero cierre la ventana».

Aquí te dejamos la denuncia por los gemidos