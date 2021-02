Natalia Duco vuelve a entrenar a un mes de convertirse en mamá: «Es un tremendo desafío» Por estos días Natalia Duco está celebrando el primer mes del nacimiento de su retoño y además su retorno a los entrenamientos.

Durante todo su embarazo Natalia Duco compartió en su cuenta de Instagram todos los detalles de la dulce espera y tras la llegada de su retoño ha estado más que chocha compartiendo varios registros mostrando lo mucho que ha crecido en su primer mes de vida.

Pero sin duda que lo que más llamó la atención es que prácticamente durante los nueve meses se mantuvo entrenando para el lanzamiento de bala y ahora a tan solo semanas de dar a luz, la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ anunció que volvió a practicar deporte con una sentida reflexión sobre su primer mes como mamá.

«Retomando!!! Pasito a pasito con mi amor apañando desde el día 1 ❤💪1 mes post parto, vamos que se puede! Ha sido bien duro el proceso, solo las mamás me entenderán, pero el amor es tan grande, que todo vale la pena!» comenzó escribiendo Natalia.

Siguiendo por esta línea agregó: «Si bien es un tremendo desafío, (mi retorno deportivo) nunca algo me ha gustado más que atreverme e intentarlo, es eso lo que me hace sentir viva. Romper los propios límites siempre e ir por más. No tenerle miedo al fracaso, no dejar que las opiniones ajenas determinen tu vida, creer en ti y tener convicción. Esa soy yo».

Obviamente que Natalia Duco encantó con su mensaje entre sus seguidores, consiguiendo más de 22 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron encantados con el mensaje, además de darle todo su apoyo por su regreso al entrenamiento.

«Vamos Naty que se puede, tienes doble desafío, por tu hijo y por ti»; «Que genial, adaptaste tus tiempos y tu nueva vida de mamá a lo que siempre has hecho»; «Ternura máxima!!!»; «Cosita lucianito pequenitooo»; «Eres muy bacana Naty»; «Linda ,obvio que lo vas a lograr!!!» y «Qué lindo Lucianito» le escribieron.

