Acusan a Perla Ilich de hacer «perro muerto» en restaurant de Pucón Una persona a través de Facebook, denunció a Perla Ilich de haberse ido de un restaurant sin pagar. La gitana se refirió a la situación.

Pese a estar alejada de la televisión, la gitana Perla Ilich sigue haciendo noticia, pero esta vez por una denuncia realizada por una persona a través de un grupo de Facebook.

«Hay un grupo de gitanos acompañados de de una ex famosa llamada Perla, que están haciendo perro muerto, acaban de irse sin pagar una cuenta de alto monto», escribió Vicente Duarte en la red social.

La acusación rápidamente llegó a los ojos de Ilich, que por medio de una publicación a través de Instagram, aclaró la situación y explicó que todo se trató de un mal entendido.

«Llegó (al restaurant) una persona gitana también con su familia a comer ahí lamentablemente hubo una confusión y esa persona no pudo cancelar la cuenta. Yo con mi familia en mi mesa y mi grupo de amigos salimos normal porque todos pagamos nuestras cuentas cuando salí», comenzó Perla.

Luego de eso, la gitana cuenta que se acercó corriendo un mesero a decirle que pague la cuenta a lo que Ilich respondió que «yo no me puedo hacer cargo por todos los gitanos de Chile por ser conocida”, algo que el mozo entendió y dejó que se fueran.

Se solucionó

A través de una nueva publicación en el mismo grupo, Duarte ofreció disculpas a Perla e informó que «el problema fue solucionado, y la persona vino y pagó su cuenta, explicando la confusión que hubo ayer, nos explicaron, se disculparon y pagaron».

«Agradecemos su honestidad y nos disculpamos con la señorita Perla, al grupo y a toda la comunidad gitana con todo el respeto que se merece», finalizó.

Pese a la disculpa, Ilich reflexionó sobre el hecho y dijo que «sentí mucha pena al ver que aún hay gente que pone a todos en un mismo saco siendo que no es así, porque cuando a mí me robaron en mi casa entraron a robar (…) yo no puse a todos los chilenos en un mismo saco».