Quique Neira quiere que Carlos Caszely lo indulte para poder fumar marihuana Luego de prometer que no fumaría más marihuana si Colo Colo se mantenía en primera división, Quique Neira quiere ser indultado.

No cabe duda que este miércoles, los hinchas de Colo Colo se deshicieron en mandas y promesas de todo tipo con el fin de que su equipo ganará el histórico encuentro contra Universidad de Concepción y de esta forma evitar descender a la Primera B.

Y uno de estos fue Quique Neira, quien a través de sus redes sociales aseguró que dejaría de fumar marihuana si es que el Cacique se salvaba del descenso. «Si Colo Colo permanece en 1ra no fumo nunca más marihuana» escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Si Colo Colo permanece en 1ra no fumo nunca más marihuana. — Quique Neira (@QuiqueNeira) February 17, 2021

Finalmente el milagro ocurrió y los albos ganaron por la cuenta mínima, así que el intérprete nacional se vio en la obligación de cumplir con su promesa. La cual se la tomó con humor, asegurando que ya no fumará, sino que estará a puro quequito (de los mágicos).

Además Quique Neira escribió en la red social que: «No sé hasta cuando pueda aguantar con esto… ¡Pero al menos sé que lo hice por amor!» desatando una serie de comentarios por parte de sus seguidores, quienes de todas formas lo aplauden por cumplir con su promesa.

Busca el indulto de un histórico

Tras esto, el artista conversó con Las Últimas Noticias, donde señaló que ahora busca alguna especie de indulto por parte de alguien de Colo Colo frente a su arriesgada promesa. Además aseguró que le gustaría que viniera de uno de sus ídolos de la infancia, ni más ni menos que Carlos Caszely.

«Es verdad que dejé de fumar. Lo prometí por Colo Colo y lo tengo que cumplir. Mi palabra es mi tesoro, es lo único que tengo y me las tengo que arreglar para que sea así. Por eso yo espero que, en algún momento, la gente de Colo Colo se abuene conmigo y ya me libere de eso, pero por el momento no me queda otra que respetar mi compromiso» comentó Quique Neira.

Siguiendo por esta línea agregó entre risas: «Carlos Caszely fue mi ídolo de niño y espero que él, a nombre del club, en un futuro no muy lejano me dé la luz verde y que me diga que puedo volver a mis actividades normales, jajajá».