«En ese entonces no lo supe manejar»: Karen Bejarano y su regreso a ‘Mucho Gusto’ tras su despido Este lunes Karen Bejarano volvió a 'Mucho Gusto' luego de ser desvinculada del matinal para cumplir con un rol de jurado.

Hace unos días te contamos que se anunció que Karen Bejarano volvería al ‘Mucho Gusto’ luego de ser despedida del matinal en 2017. Eso sí en esta oportunidad, la cantante llega como jurado del espacio ‘Estrellas MG’ donde pequeños muestran su talento.

«Regreso a un lugar que quiero mucho y donde hay personas que conozco muy bien» señaló en su momento la es chica ‘Mekano’ en conversación con La Cuarta al referirse a su vuelta al programa de Mega.

Y este lunes fue el debut de Bejarano en ‘Estrellas MG’, por lo que fue consultada por Las Últimas Noticias sobre su participación. «Estaba el mismo equipo detrás de cámaras, hay camarógrafos, gente de vestuario y peluquería que me conocen desde que soy chiquitita y que fueron a saludarme» comenzó señalando.

Junto con esto, se refirió a su anterior paso por el matinal: «En ese entonces no lo supe manejar. Se detonaron momentos complejos de mi vida en esa época. No estaba disfrutando mi trabajo ni haciéndolo bien. Ahora volver me pilla mucho más sana, madura, reposada, más en calma, más grande en muchos sentidos».

«Estaba perdida, así que no fue algo injusto ni una mala decisión, y a mí me sirvió un montón para crecer» cerró Karen Bejarano por su antiguo paso por el ‘Mucho Gusto’.