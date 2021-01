Daniella Campos anunció su llegada a la política: «Quiero que las cosas cambien» Recientemente Daniella Campos confirmó que se postulará como candidata a concejala por Colina y explicó sus razones.

Durante el último tiempo son varios los famosos que han estado en el centro de la noticia luego de que se aventuraran en la política y anunciaran sus candidaturas para la Convención Constitucional. Es en este contexto que ahora Daniella Campos se suma como candidata a concejala.

Es por lo mismo que en conversación con La Cuarta, la periodista afirmó que se postulará por Colina de forma independiente apoyada por Evópoli. «Quiero que las cosas cambien en mi país, yo he pasado por injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas» señaló.

Siguiendo por esta línea, Campos señaló que este nuevo camino ha sido complicado «porque yo no soy una persona que crea en el sistema, me pasa lo que les pasa a todos los jóvenes de este país, que estamos hartos de la política antigua. Por eso pienso que no hay que quedarse en la casa alegando, pateando la perra, hay que involucrarse».

Por otro lado, la ex modelo compartió una publicación en Instagram donde se refiere más en extenso a su decisión a postularse a concejala.

«Me han preguntado mucho sobre que me motiva a presentarme como concejala por Colina y hay tanto por hacer!! Pero que los niños de mi comuna puedan sonreír felices, tranquilos, seguros y sanos es lejos mi bandera de lucha» comenzó escribiendo Daniella Campos.

Junto con lo que escribió: «Yo quiero que llegue el día en que todas las mamás veamos a nuestros hijos felices, porque creo que el futuro de nuestros hijos se está gestando ahora y le vamos a dar con todo para doblar la mano a la circunstancias!! Con trabajo honesto y dispuesta a escucharlos a todos».