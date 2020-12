Oriana Marzoli se fue con todo contra Lisandra Silva: «Era lerda» En su programa online, Oriana Marzoli habló sobre su ex compañera de reality, Lisandra Silva, con quien no se llevaba para nada bien.

A través de su programa online ‘Algo pasa con Oriana’, la polémica ex chica reality Oriana Marzoli no tuvo filtro para referirse en duros términos a Lisandra Silva, del tiempo en el que compartieron encierro en ‘Doble Tentación’.

Sobre la modelo cubana, con quien no se llevaba bien, la chiquilla lanzó: «Era lerda, cantaba canciones de Disney Channel todo el día. Me ponía de los putos nervios. No sé quién coños se creía que era, porque tenía 20 personalidades en su cabeza».

«Un día se creía una cría, un día se creía una mujer. Un día se creía que era cubana, otro día se creía que era de Miami. Otro día se creía que era italiana. No sé, tenía 20… Era múltiple. Tenía 20 mil personalidades. No entendí nunca a esa mujer, que también le deseo mucha suerte con su hijo», agregó Oriana.

Siguiendo por esta línea, la venezolana criada en España señaló: «Creo que ella sí está enamorada de su pareja (Raúl Peralta). Igual que de Gala pienso que no, ella sí».

Para finalizar Oriana comentó: «También sueño con estar casada, pero no me voy a casar con cualquiera por estar casada. ¿Vale? Es un tema que hay que tener dos de frente. No me voy a casar con cualquiera por cumplir el sueño de casarme».