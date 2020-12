«No puedo tener tan mala cuea»: Julio César Rodríguez bromea con sus vacaciones en Fase 2 Luego de que la Región Metropolitana volviera a la Fase 2, Julio César se lamentó que junto decidió tomarse vacaciones ahora.

A raíz del gran alza de casos de coronavirus, la Región Metropolitana completa regresó a la Fase 2 (Transición), que pone una serie de límites, como cuarentena durante el fin de semana, además de la prohibición de realizar viajes interregionales.

Y esta nueva medida del Gobierno llegó en el momento menos adecuado para Julio César Rodríguez, quien justo había decidido tomarse vacaciones en esta fecha, por lo que a través de su cuenta de Instagram aprovechó de bromear con la situación.

«No puedo tener tan mala cuea!!!!! Meses preparándome para este viernes salir de vacaciones y todo se derrumbó: Fase 2 preventiva!!!!» comenzó escribiendo el animador.

Junto a lo que Julio César agregó: «Llegué tan contento porque era mi última semana y me entero al aire de esto. Sabía que tenía que tomar las dos primeras de diciembre, el corazón me lo decía!!! Y ahora qué? Qué hago? Voy igual y me autodenuncio? Y después el Ministro Paris me felicita! 🤷‍♂️» en referencia a la polémica de Piñera en Cachagua.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que este viernes, Rodríguez nuevamente volvió a bromear con la situación y al finalizar el matinal comentó: «Parece que este humilde servidor va a tener que venir. Nos vemos el lunes po’… a las 8:30 hrs. Y a todos los que salen de vacaciones les deseo suerte y lo mejor (…) Pero vengo en sunga sí ah… voy a venir en sunga».