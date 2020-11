Pamela Jiles sobre el 10% de las AFP: «Tengo redactado el tercer retiro» Pese a reconocer que se trata de un mal proyecto, Pamela Jiles culpa al actuar del Gobierno durante la pandemia.

A raíz del éxito que tuvo el primer retiro de AFP y cerca de conseguirlo nuevamente, la diputada Pamela Jiles advirtió al Gobierno que tiene preparado un proyecto para realizar un «tercer retiro» de fondos de pensiones.

«Yo tengo redactado por supuesto el tercer retiro, lo tengo en mi mano, aquí lo tengo mientras hablo con ustedes, evidentemente si el Gobierno sigue como hasta ahora, en la actitud que ha tenido hasta ahora». Indicó la diputada humanista en entrevista con Radio Universo.

A pesar de que Jiles cuestionó el proyecto, de todas formas lo defendió por el actuar del Gobierno, afirmando que no han entregado la ayuda necesaria ante la crisis provocada por la pandemia. «Es una pésima medida, no gasto un minuto en decirlo, pero es la única alternativa que nos ha dejado un Gobierno criminal, que no se da cuenta de la situación de la gente», indicó.

Hay que recordar que la también periodista es una de las impulsoras del segundo retiro del 10% de las AFP. Que recientemente fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora espera su discusión por los Senadores.