Pamela Díaz contó el por qué de su primera pelea con Jean Philippe Cretton A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Pamela Díaz cómo fue su primera pelea con Jean Philippe en medio de sus vacaciones.

Luego de meses de rumores, finalmente Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton confirmaron su pololeo hace algunas semanas cuando los pillaron chanchitos en el aeropuerto listos para irse de vacaciones al Caribe.

Durante esos días de relajo, los tortolitos compartieron una serie de románticos registros, pero de todas formas vivieron los típicos problemas de pareja. Es por lo mismo que en una transmisión por Instagram, la Fiera contó cuál fue su primera pelea.

Resulta que esta confesión se dio a raíz de que uno de sus seguidores le preguntara sobre cómo las mujeres se enojan con sus parejas y luego no quieren tener relaciones. En ese sentido, Pamela aseguró que: «Tuvimos la primera discusión porque no me acompañó al mall en Panamá, que era libre de impuestos».

También te puede interesar: "A mí no me gustaba": Pamela Díaz contó la firme sobre su pololeo con Jean Philippe Cretton

La animadora siguió relatando el primer desencuentro. «No sé si les pasa cuando uno tiene ganas de ir al mall y lo único que quieren es que te acompañen, pero él pone mala cara y aparte que soy loca por el mall, pero igual te dicen que vamos, pero más tarde y yo como mmm, ya», explicó.

«Estaba vestida a las 9 de la mañana y el centro comercial abría a las 10. Como teníamos dos horas de diferencia igual me levanto temprano y quería ir al mall», cerró Pamela.