¡Se aburrió! Retoña de Pamela Díaz mostró los crueles mensajes que recibió tras hablar del pololeo de su mamá La chiquilla se aburrió de los crueles comentarios que recibió sobre su cuerpo tras bromear de la relación de Pamela Díaz

Trinidad, la hija mayor de Pamela Díaz, se aburrió de los crueles mensajes que ha recibido por parte de usuarios de redes sociales tras referirse a la relación de su mamá, así que decidió exponerlos a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Pues resulta que algunos no entendieron la broma que lanzó la joven en una de las postales de su mamá con Jean Philippe mientras estaban en Cancún, donde le comentó: «Quédate allá» de forma irónica, por lo que se llenó de odiosos comentarios donde incluso se refirieron a su cuerpo.

Así que para dejar en evidencia estos violentos comentarios, la retoña de Pamela Díaz compartió algunos pantallazos de esto mensajes, los que acompañó con un largo mensaje.

«A mí sinceramente no me gusta hablar, ni escribir por estas cosas, pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes», partió escribiendo Trini.

Siguiendo por esta línea, agregó que «últimamente, varias personas me han mandado mensajes así, me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie!».

«Yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija, en la cual siempre nos reímos y nos agarramos pal webeo», aclaró la mayor del clan Díaz..

«Lo otro, yo nunca he dicho nada en ‘contra’ de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz», continuó.

Finalmente, comentó que «sé que no tengo por qué dar explicaciones o lo que sea, pero realmente estoy agotada de que hablen sin saber y de que me traten de esa manera, porque mi cuerpo no les hizo nada».