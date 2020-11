«Voy a ser tu sombra»: Novio de ‘Contra viento y marea’ vivió duro momento con su suegra En el último capítulo de 'Contra viento y marea' se vivió una compleja situación, pues a la madre de la novia no le gustaba el novio.

La noche de este domingo se emitió el segundo capítulo de la nueva temporada de ‘Contra viento y marea’, en el cual se vivieron complicados momentos. Pues Gema, la madre de la novia, nunca estuvo de acuerdo con la relación, pese a que tuvieran un plan de vida juntos.

Resulta que la mujer no aceptaba a Nelson, el pololo de su hija Kathy, ya que no tenía un trabajo estable, además según ella sus ingresos eran muy bajos y no le convenía a la joven.

Fue en ese contexto que la novia mostró algunos audios que Gema le había enviado, en donde la mujer le decía que «no te conviene ese hueón» y «te va a cagar», conversaciones que fueron escuchadas por el novio, quien rompió en llanto por estos dichos.

Luego de esto, Nelson y la madre de su pareja se juntaron en un parque a conversar, lo que finalmente terminó en una fuerte discusión en la que ella le remarcó que él no tiene la estabilidad necesaria para estar con su hija.

Fue ahí que el joven le contestó a su suegra que estaba dispuesto a cumplir sus planes con Kathy e irse a Canadá para que ella pudiera estudiar, a lo que la mujer respondió: «Donde quiera que estén yo voy a ser tu sombra, siempre seré la sombra».

De todas formas, al final del capítulo, Gema decidió asistir al matrimonio de su hija, pese a que su relación era complicada.