Papá de Antonia Barra molesto con reportaje de TVN, asegura que ocultaron información Tras el emisión del reportaje a Martín Pradenas, el papá de Antonia Barra asegura que se intentó mejorar la imagen del imputado.

Tras la emisión de este jueves del reportaje de ‘Informe Especial’, donde contaron con la primera declaración de Martín Pradenas y su familia sobre el caso de Antonia Barra. El padre de la joven fallecida, Alejandro Barra, criticó duramente al programa de TVN.

Pues Barra señala que en el reportaje se ocultó información con el fin de favorecer y mejorar la imagen del imputado que actualmente cumple prisión preventiva por abuso sexual y violación contra Antonia, además de otras jóvenes.

«Declaraciones que se basaban en la carpeta y investigativa, no informó por el celular que desapareció; no informó que borró mensajes de Instagram, no informó que ubicó su llamada de amenaza el viernes, pero fue el sábado, no informó de las casi 15.000 fotos borradas, con miles pornográficas; no se explayó por las otras 6 víctimas, no informó que lo de las fotos desnudas de amenaza a Antonia obedece a que así lo hizo en 2 casos anteriores».

Además de agregar que «no informó de última denuncia donde le da una droga a una joven e invita a un trío; no informó que padre llevaba prostitutas a su casa y obligaba a tener sexo con ellas a su esposa con la puerta abierta para que sus hijos se hicieran hombres; no informó resultados de PDI, SML; no informó que la llamada de amenaza fue después de la grabación del ex», indica en un comunicado el papá de Antonia Barra.

Junto con esto, sostuvo que «omitir toda esta información, que no es inventada, es un acuerdo con defensa para que le dieran la entrevista, su ego fue tener algo que ningún otro periodista tuvo a cambio de omitir valiosa información para mejorar la imagen de imputado».

«TVN omite la verdad a cambio de ser exclusivos, mercenarios del dolor de una familia que siempre ha dicho la verdad en base a lo que se ha investigado, igual que juez que vio lo mismo del abogado defensor», sentenció Alejandro Barra.