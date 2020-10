Chiqui Aguayo y su decisión de no mostrar más a su retoña: «La expuse demasiado» A través de redes sociales, Chiqui Aguayo respondió varias preguntas de sus seguidores, siendo algunas de estas sobre su pequeña.

Recientemente la comediante nacional Chiqui Aguayo, respondió a una serie de preguntas por parte de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Algunas de estas sobre su pequeña retoña Amal.

Pues resulta que varios estaban intrigados del por qué ahora le tapa la cara al momento de sacarle fotos, dado que anteriormente siempre mostraba a la bebé en sus redes sociales.

Frente a esto, Chiqui Aguayo no tuvo problema al contestar, asegurando que: «La llevé al matinal a los cuatro meses y sentí que la expuse demasiado, me dio miedo. No la mostré más… hasta que ella pueda decidir».

Y la cosa no se quedó allí, ya que la comediante agregó que tiene «susto a exponerla en las redes sociales. Hay gente muy bacán y hay gente muy de mierda (…) ella después decidirá si quiere o no salir en una foto».