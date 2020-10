«No voy a dejar que me humilles»: Daniela Aránguiz responde a periodista que habló de ella Eso sí, Sergio Rojas respondió y mostró parte del chat donde Daniela le dice "A mí me pagan en un programa lo que tú ganas en 5 años".

Recientemente Daniela Aránguiz salió a encarar al periodista Sergio Rojas por sus dichos contra ella, luego de que hablaran sobre un supuesto distanciamiento con su esposo, el futbolista Jorge Valdivia, durante el capítulo del martes del programa ‘Me late’ de TV+.

Por medio de sus historias de Instagram, la chiquilla comenzó señalando: «Anoche tuve la mala suerte de estar haciendo zapping, y vi a Sergio Rojas hablando muy mal de mí. Diciendo que yo era una interesada, que podía poner una automotora de tantos perdonazos que había hecho, que ya estaba asegurada, y un montón de cosas que me denigran como mujer».

Siguiendo por esta línea, Daniela agregó: «A mí no me interesa que el día de mañana mi hija vea que su mamá no se defiende. Le hablé a este señor para aclarar, y sí, enojada. En toda la conversación le dije que estábamos hablando off the record. Y le digo que se haga cargo de lo que escribió».

Junto con esto, compartió partes del chat que sostuvo con el comunicador, donde se lee que él le explica que también habló bien sobre ella, y que lo dijo de la automotora tenía un «tinte de humor negro».

«Yo tengo una hija, y tú me denigras como mujer, tratándome de interesada, o de lo que sea, y yo no voy a dejar que me humilles», se lee en las respuestas de Daniela. «¿Qué pasa si te funo por tratar así a una mujer? (…) No te estoy amenazando, solo que las mujeres nos aburrimos que nos humille gente como tú», agrega.

La respuesta de Sergio Rojas

Eso sí, el periodista no se quedó callado, pues a través de su cuenta de Instagram compartió otra parte de la conversación con la modelo. «Hablando que me compran autos por perdonar. Sergio, a mí en un programa me pagan lo que tú ganas en 5 años».

«Solo diré que frente a la señora Aránguiz que dice: ‘A mí en un programa me pagan lo que a ti en 5 años’, la pregunta es ¿Quién denigra a quién? Al menos yo me he ganado todo a pulso y me siento extremadamente orgulloso. Si tengo un jeans, me lo compré con trabajo; si tengo zapatillas, me las gané con esfuerzo. Si contamos la historia, contémosla entera. Eso es solo una parte, porque dejaré que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¡Y después ponen Apruebo los patudos!» señaló.

Frente a esto Daniela comentó que: «Es verdad que yo le dije que ganaba mejor que él, porque él no tiene por qué asumir lo que yo gano, o que necesito de alguien para comprarme mis propias cosas».