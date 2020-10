Daniela Aránguiz recordó el duro momento cuando se enteró que le fueron infiel En su entrevista con Jordi Castell, Daniela Aránguiz recordó cómo fue el duro momento que supo que le pusieron el gorro.

Durante los últimos días Daniela Aránguiz ha estado en medio de la noticia por revelar desconocidos detalles de su vida matrimonial y durante su entrevista por Instagram con Jordi Castell recordó el difícil momento cuando se enteró que Jorge Valdivia le estaba siendo infiel.

Resulta cuando se dio a conocer la situación, en 2011, la ex chica ‘Mekano’ se encontraba acompañando a su retoño de en ese entonces solo un añito en la clínica, pues estaba internado por un adenoflegmón. Y fue en ese momento que se enteró por televisión de la infidelidad.

«Pasé la Navidad con él en la clínica y todo. Yo estaba en la clínica, muy mal, porque yo estuve muy mal por mi hijo. Lo veo y el suero, la cuestión, conectado a no sé qué, una guagua de un año. Y estoy viendo tele, y sale una niña hablando que me habían sido infiel con esta niñita, la Alvarado» comenzó relatando Daniela.

También te puede interesar: Con esta fotito Daniela Aránguiz acaba con rumores de distanciamiento con Jorge Valdivia

Junto con esto, Aránguiz sorprendió al revelar que recibió el inesperado apoyo de un animador de televisión. «Nacho Gutiérrez habló conmigo por teléfono en un momento que yo creo que nunca había estado tan mal en mi vida y por eso le tengo tanto cariño. Quizás él no lo sepa, pero él a mí me apoyó, o yo sentí que me apapachó en un momento que yo estaba muy mal, muy mal».

Siguiendo por esa línea, Daniela aseguró que el apoyo del en ese entonces animador de ‘Primer Plano’ fue esencial para ella. «Y le digo ‘dime que esta weá es mentira’. Y me dice ‘Dani, pucha, no sé, blah, blah, blah’, y me pongo a llorar con él. Yo creo que nunca había llorado tanto con alguien como lloré con Nacho Gutiérrez».

«Lloraba, lloraba y lloraba, y él me dijo tantas cosas lindas que me sentí querida y muy apoyada en ese momento. Obviamente que se dio vuelta todo esto y empezó todo el panel a tirar para mi lado. Y siempre he tenido eso en mi corazón y se lo agradezco mucho, porque yo lo estaba pasando pésimo» cerró.