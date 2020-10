«Estás demacrada»: Kathy Orellana recibió crueles comentarios por su rostro Tras compartir un video en redes sociales, Kathy Orellana recibió una serie de desubicados comentarios por parte de sus seguidores.

No cabe duda que Kathy Orellana es más que activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde constantemente comparte contenidos sobre su vida diaria y personal, recibiendo todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

A pesar de que en su mayoría son cariñosos mensajes en su apoyo, a veces también recibe pesadas críticas, tal como ocurrió recientemente. Pues la cantante compartió un video promocionando la tienda de ropa de una emprendedora sin esperar la ola de comentarios en su contra.

Esto debido a que varios repararon en cómo lucía el rostro de Kathy, asegurando que: «Pucha qué pasó bella genio, harta sed parece», «Está como seca con cara de pasa» e incluso «uy antes eras mucho más bonita, espero te mires y veas que no estas haciendo bien las cosas».

Tras estos pesados mensajes, la chiquilla no dudó en responder: «Hola, me encuentro aun más bella, ahora por dentro y por fuera. Tengo un espejo gigante». Pero de todas formas, otro usuario le dijo: «Katy, estás demacrada, tienes feas facciones y aunque pierdas peso, el caracho no te cambia» a lo que ella no dudó en responder: «Muchas gracias por tu opinión».