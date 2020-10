El recordado día que Pato Frez mostró su rostro en ‘Buenos días a todos’ Tras ser uno de los grandes misterios de la televisión por 10 años, Pato Frez mostró su rostro bailando 'La Mayonesa'.

La jornada de este martes se dio a conocer la lamentable muerte de Pato Frez, tras batallar durante un año contra el cáncer. Es por esto que sus compañeros de trabajo quisieron recordar una especial anécdota que vivieron el día que por primera vez enseño su rostro en el ‘Buenos días a todos’.

Pues hay que recordar que durante 10 años, al locutor solamente se le escuchaba su agradable voz y risa contagiosa. Esto, hasta que el llamado ‘Patito’ apareció frente a las cámaras de TVN para bailar ‘La Mayonesa’ junto a la ‘Porotito Verde’.

El ex director del matinal, Mauricio Correa, recordó sobre esto que: «Un día llegué al canal y me dicen ‘anoche grabaron a Pato Frez, lo paparazzearon, entonces me pasaron esa información y dije, ‘en cualquier minuto estos gallos me van a amanecer con la historia y bueno, en apurarse muchas veces está la oportunidad, y fue lo que hice».

«Estaba bailando la ‘Porotito verde’, subió la sintonía (…) y yo digo ‘Pato, baja ahora’, entonces el Pato baja y se produce la explosión de sintonía de las personas que quería conocer al Pato Frez (…)» agregó.

Por su parte la Porotito Verde conversó con La Cuarta, recordando con mucho cariño al locutor. «Yo me acuerdo de él antes de entrar a la televisión. Nos conocimos hace años en una disco que se llamaba Scuba, a la que él siempre iba con su señora. Siempre me decía que alguna vez iba a ser famosa, y yo le decía que le iba a cobrar la palabra algún día. Y las cosas se dieron y salió lo de ‘La Mayonesa’».