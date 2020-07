Polola de Ignacia Michelson le dedicó romántico mensaje por su aniversario Celebrando sus seis meses de pololeo, la polola de Ignacia Michelson le dedicó un romántico mensaje a través de Instagram.

Algunos meses atrás y luego de varios rumores, fue la propia Ignacia Michelson quien confirmó que había encontrado el amor nuevamente, solo que en esta ocasión con una mujer. Y esta chiquilla es Ura Janssen, una modelo y empresaria chilena radicada en Estados Unidos, quien decidió volver a Chilito para estar junto a la ex chica reality.

Hoy la parejita se muestran más que felices en redes sociales, donde constantemente comparten osadas postales juntas. En ese contexto, Ura quiso sorprender a su amor pues este lunes celebraron una especial fecha: su medio año de pololeo.

A través de Instagram la modelo le dedicó un tierno mensaje a Ignacia Michelson junto a una apasionada foto de ambas besándose.

«Que más puedo decir hoy ya cumplimos casi medio año juntas y me has hecho más feliz que nadie ❤️. El vivir juntas, nuestros nuevos proyectos que vienen en camino, eres mi cómplice perfecto☺️ love u so much ❤️❤️ @michelson11», escribió en la publicación.

Obviamente que las reacciones no se hicieron esperar e Ignacia fue una de las primeras en comentar. «Mi otra mitad» escribió, además de un emoji de corazón.

A la vez, los seguidores de la pareja las llenaron de cariñosos comentarios destacando lo felices que se ven juntas.