Pancho Saavedra por su participación en ‘Aquí somos todos’: «A mí siempre me ha gustado ayudar» Tras recibir varias críticas donde aseguraban que se robaba el protagonismo de Ángeles Araya en 'Aquí somos todos', Pancho Saavedra salió a defenderse.

Durante el últimos tiempo, Pancho Saavedra se ha convertido en uno de los animadores más queridos de la televisión. Además de ser uno de los más presentes en la pantalla chica, pues actualmente Canal 13 lo tiene en los programas ‘Lugares que hablan’, ‘Aquí somos todos’ y ‘Abrazo en línea’.

Pero de todas formas, el comunicador ha recibido algunas críticas por su constante participación durante esta cuarentena. Por lo mismo que habló sobre esta situación en el diario HoyxHoy. «Estoy muchas menos horas que la Tonka y Amaro en pantalla, incluso que los políticos jajajá».

Frente a su participación en el espacio de ayuda ‘Aquí somos todos’, Saavedra comentó que «tiene una animadora y se llama Ángeles Araya, yo voy a ser su compañero durante algún tiempo, porque yo también tengo que trabajar (…) Lo único que estoy esperando es que cuando se empiecen a abrir los cordones y esto empiece a pasar un poco poder ponerme las botas y salir a grabar mis programas».

«A mí siempre me ha gustado ayudar, tengo metido el gen de la ayuda en mi corazón. Yo me siento un privilegiado de poder estar en pantalla para ayudar a los demás y me siento súper afortunado de compartir con Ángeles y que haya tenido la generosidad de recibirme algunos meses en que yo con mi equipo estamos sin poder trabajar, porque esta es una propuesta de ella, fue Ángeles la que pidió que yo la fuera a acompañar, ella me estuvo llamando insistentemente, yo podría estar en mi casita de lunes a viernes» cerró el animador.