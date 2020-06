Pancho Saavedra habló de sus ganas de ser papá: «Tengo ese amor, esa capacidad, ese instinto paternal» En una reciente entrevista, Pancho Saavedra se refirió a sus días viviendo la cuarentena, pero sobre todo su deseo de convertirse en papá.

Recientemente Pancho Saavedra conversó con Angélica Castro en su programa a través de Instagram ‘Velvet al desayuno’, donde habló sobre sus días viviendo la cuarentena por el Covid-19, además de confesar sus ganas de convertirse en papá.

Frente a lo complicado que ha sido estar alejado de su familia en medio de la crisis sanitaria, el animador aseguró que recientemente no la ha pasado para nada bien. «Este fin de semana fue duro, el viernes estaba desesperado por ir a ver a mi mamá, por darle un abrazo a mi abuela y no pude. Pensé en ir el sábado por el día, y dije: Yo mismo estoy predicando que la gente se cuide y después me estoy disparando en los pies. Y no fui, pero me dolía el alma, lloré este fin de semana como nunca, como cabro chico, da miedo no volver a verlos».

De todas formas Pancho Saavedra contó que es lo que hace para sentirse mejor y no estresarse. «Entre la meditación, hacer ejercicios, uno trata de salirse de esta pesadilla que estamos viviendo, hay que buscarle un sentido. Si tienes ganas de tener hijos, tenlos, si tienes ganas de amar, ama, no esperas ni un segundo más para hacer las cosas que realmente te van hacer feliz, nadie tiene la vida comprada, hoy la plata no tiene valor».

Por otro lado, el animador de ‘Lugares que Hablan’ se refirió a sus deseos de convertirse en papá. «Hoy día quiero ser papá de todas maneras. Tengo ese amor, esa capacidad, ese instinto paternal y esas ganas de entregar educación, amor y valores. Lo tengo yo con mi pareja, nosotros necesitamos crear nuestra familia, la tenemos que hacer».

«Respeto a lo que quieran vivir solos toda la vida, es súper válido, pero encuentro que la vida cuando vas envejeciendo es más triste, la cosa cambia cuando llega alguien a tu vida, le da otro sentido, alguien a quien cuidar. Estoy súper dispuesto» agregó Pancho Saavedra.