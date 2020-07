«No corro detrás de alguien…» Marité Matus sorprendió con honesto mensaje A través de su cuenta de Instagram, Marité Matus publicó una fotito la cual acompañó con un particular mensaje que le trajo una serie de comentarios.

Hace un tiempo Marité Matus estuvo en la noticia, luego de que confirmara su quiebre con Daniel Valenzuela. Y recientemente sorprendió a sus seguidores en Instagram luego de que publicara un mensaje que al parecer va dedicado a alguien.

«¿Qué si he cambiado??? Por supuesto… Hoy me aprecio más, no permito que las palabras de otros me afecten!! Ya no lloro más por lo que no vale la pena, descarto la falsedad y no corro detrás de alguien que no quiere estar conmigo. Buenas noches)» escribió la chiquilla junto a una foto posando en el patio de su casa.

Obviamente que los seguidores de Marité de inmediato partieron a comentarle, incluso algunos le preguntaron si sus palabras iban dedicadas a alguna persona en especial.

«Felicidades, irradia felicidad, se nota que te ha hecho muy bien el cambio son una hermosa pareja te ama y vora y se ve en ti todos vemos tu felicidad, debe ser un dolor para quien no te valoro sigue así…. Saludos de Chiloé», «Por favor si vuelves a correr detrás de alguien que sea de Brad Pitt, por favor eres demasiado lindaa mujer , excelente madre te mereces muchísimo más», «Así se habla!! Muy bien» son algunos de los mensajes que recibió.