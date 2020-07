«Nada te hace culpable» La reflexión de María José Quintanilla por el caso de Antonia Barra A través de redes sociales, María José Quintanilla compartió un sincero mensaje a raíz del caso de Antonia Barra que le trajo aplausos.

A través de sus redes sociales María José Quintanilla compartió un sincero mensaje al momento de referirse a la formalización de Martín Pradenas, el único imputado por la violación a Antonia Barra.

Utilizando su cuenta en la aplicación TikTok, la cantante nacional se mostró indignada ante la decisión de la justicia chilena de rechazar la prisión preventiva que se pedía para el acusado.

«Alguna vez escuchaste o dijiste, ‘a pero mira cómo anda vestida’. ‘Tiene que haber estado curada’. ‘Esa mina se hace la we…’, ‘le encanta’. ‘Bueno para que anda tan tarde en la calle’. Y podría repetirte muchas cosas más», comenzó el relato de María José Quintanilla.

Luego, agregó que «nada te hace culpable, ni justifica un acto de violación, no, es no y no existe nada que pueda justificarlo, aprendamos, por favor».

El mensaje de María José obtuvo rápidamente el respaldo de sus seguidoras y seguidores, quienes le agradecieron el que utilice su plataforma para enviar este tipo de mensajes.