Editora y periodista dejan Canal 13 tras desubicada frase sobre Antonia Barra Luego que se escuchara al aire "era una loquilla" mientras transmitían la formalización contra Martín Pradenas, ambos profesionales no siguen en Canal 13.

Indignación generó durante la jornada del miércoles un audio que se filtró durante la transmisión de Canal 13 por la formalización de Martín Pradenas. Aquí, el periodista Héctor Burgos es escuchado decir «era una loquilla» en referencia a Antonia Barra.

Obviamente que este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, con una gran cantidad de críticas por lo desubicado del comentario. Es por esto que la señal privada debió emitir un comunicado de prensa donde piden disculpas públicas a la familia de la joven, además de a los televidentes.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues de acuerdo a lo reportado por BBCL, la editora de T13 AM y T13 Tarde, Silvana Muñoz, fue desvinculada de Canal 13 tras poner su cargo a disposición. Esto debido a que ni ella ni el periodista estuvieron atentos a la transmisión donde se escuchó la frase sobre Antonia.

Así también, el corresponsal en cuestión ya no seguirá trabajando en la estación. Si bien Burgos no tenía contrato de trabajo con el canal, se confirmó que ya no seguirá despachando para ellos.

Finalmente hay que señalar que en el comunicado publicado tras la polémica que generó la frase sobre Antonia, Canal 13 explicó: «Mientras eran emitidas declaraciones del Fiscal del caso, se escuchó parte de la conversación entre el corresponsal y su editora, cuando el periodista explicaba el tenor de la defensa procesal de Pradenas. Eso dio paso a una frase que se escuchó al aire, la que fuera de contexto causó natural indignación».